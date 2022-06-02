Ретейлер Потапенко прокомментировал ситуацию на рынке сладостей

Ретейлер Дмитрий Потапенко прокомментировал ситуацию на рынке сладостей.

«Сладости будут перетекать из одного ассортиментного перечня в другой. Когда-то сладостей не было вообще, а сейчас сахара много. Возможно, россияне перейдут от сладостей к хлебобулочным изделиям», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, западные компании не станут рисковать большими рынками ради поставок продукции в Россию.

В январе председатель Союза потребителей Пётр Шелищ прокомментировал ситуацию с ценами на кондитерскую продукцию.