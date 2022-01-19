В Союзе потребителей прокомментировали ситуацию с ценами на кондитерскую продукцию

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Председатель Союза потребителей Пётр Шелищ прокомментировал ситуацию с ценами на кондитерскую продукцию.
В Союзе потребителей прокомментировали ситуацию с ценами на кондитерскую продукцию
  • Legion-Media

«В кондитерской отрасли подорожали многие компоненты. Жиры подорожали на 25%, в прошлом году сильно выросли цены на шоколад», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, в этой отрасли, как и в других, конечная стоимость зависит от цены на упаковку, а также от логистики. Кроме того, сектор столкнулся с нехваткой работников.

Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в беседе с НСН дал прогноз по ценам на хлебобулочные изделия в 2022 году.

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