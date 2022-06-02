Фальков спрогнозировал переход России к своей системе образования в течение нескольких лет

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что к отечественной системе высшего образования страна перейдёт в течение ближайших нескольких лет.
Фальков спрогнозировал переход России к своей системе образования в течение нескольких лет
  • РИА Новости

«В этом году и в следующем, контрольные цифры приёма уже распределили, и какие-то изменения противопоказаны… есть процедура открытия новых образовательных программ, практика показывает, что это всё (создаётся. — RT) достаточно быстро. Главное — задать вектор, направление и целеполагание… в ближайшие несколько лет спокойно, без резких изменений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из болонского процесса и перейти к созданию отечественной системы образования.

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от болонской системы в стране будет сопровождаться переходным периодом.

Он добавил, что для составления национальной системы потребуется профессионально-экспертная дискуссия.

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