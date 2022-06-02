Диетолог Дюваль рассказала о повышающих настроение продуктах

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, способных повысить настроение.
Диетолог Дюваль рассказала о повышающих настроение продуктах
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«Можно есть ягоды, которые содержат сахара, большое количество витаминов, кислот и минеральных веществ, поднимающие настроение и влияющие на хорошую работу организма в целом», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, также можно есть рыбу, содержащую много омега-3, и продукты, богатые триптофаном — аминокислотой, которая влияет на настроение.

«Триптофан содержится в куриной грудке, рыбе, мясе, бобовых, грибах и финиках», — добавила Дюваль.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов в беседе с Общественной службой новостей рассказал о некоторых опасностях растительных продуктов для организма.

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