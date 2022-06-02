Диетолог Дюваль рассказала о повышающих настроение продуктах

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, способных повысить настроение.

«Можно есть ягоды, которые содержат сахара, большое количество витаминов, кислот и минеральных веществ, поднимающие настроение и влияющие на хорошую работу организма в целом», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, также можно есть рыбу, содержащую много омега-3, и продукты, богатые триптофаном — аминокислотой, которая влияет на настроение.

«Триптофан содержится в куриной грудке, рыбе, мясе, бобовых, грибах и финиках», — добавила Дюваль.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов в беседе с Общественной службой новостей рассказал о некоторых опасностях растительных продуктов для организма.