Силуанов призвал активнее привлекать частные инвестиции в строительство дорог в России

Глава Минфина России Антон Силуанов призвал активнее привлекать частные инвестиции в строительство дорог в стране.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление министр сделал на совещании у президента России Владимира Путина.

«На мой взгляд, надо больше бизнес, предпринимателей, инвесторов привлекать в строительство дорог. Есть прецеденты, когда такие концессионные решения дают результат. И мне кажется, это тоже наша перспектива, когда больше будет строиться дорог с привлечением частных денег», — сказал Силуанов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объём финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей.