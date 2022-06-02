Силуанов призвал активнее привлекать частные инвестиции в строительство дорог в России
Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление министр сделал на совещании у президента России Владимира Путина.
«На мой взгляд, надо больше бизнес, предпринимателей, инвесторов привлекать в строительство дорог. Есть прецеденты, когда такие концессионные решения дают результат. И мне кажется, это тоже наша перспектива, когда больше будет строиться дорог с привлечением частных денег», — сказал Силуанов.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объём финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей.