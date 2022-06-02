RaHDIt: хакеры имеют данные о подготовке нападения Киева на Крым и Донбасс

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Хакер RaHDIt на условиях анонимности сообщил, что российские и украинские хакеры располагают данными о подготовке нападения Киева на Крым и Донбасс.
RaHDIt: хакеры имеют данные о подготовке нападения Киева на Крым и Донбасс
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«Да, такая информация есть, и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым, получены в ходе российской спецоперации на Украине.

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