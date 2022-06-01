Диетолог Дианова рассказала, как определить некачественное молоко

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, как определить некачественное молоко.
Диетолог Дианова рассказала, как определить некачественное молоко
  • Gettyimages.ru

«Некоторые бренды молока у меня не взбивались. Это плохо, значит, молоко некачественное, там некачественная белковая структура. Именно белковая структура позволяет взбиваться молоку», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, по той же причине не взбивается и кокосовое молоко.

«Растительные вообще плохо взбиваются, потому что там нет тех жиров, которые дают активную эмульгацию», — добавила Дианова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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