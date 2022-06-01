Вирусолог Чумаков прокомментировал ситуацию с оспой обезьян

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Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.
Вирусолог Чумаков прокомментировал ситуацию с оспой обезьян
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«Своя оспа есть у человека (натуральная оспа), коров, верблюдов и обезьян. Это родственные вирусы. Оспу человека удалось ликвидировать в конце 1970-х годов, и вакцинация была прекращена. Но случаи похожего заболевания продолжались, особенно в Африке: они были вызваны вирусом обезьяньей оспы», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, заболевание передаётся воздушно-капельным путём, при плотном контакте и бесконтактно.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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