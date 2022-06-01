В Крыму с 6 июня отменят масочный режим

В Крыму принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в Республике Крым. Изменения в указ о режиме повышенной готовности опубликованы на портале правительства Республики Крым», — написал он в Telegram.

Также 1 июня стало известно, что на территории Ростовской области отменяются коронавирусные ограничения, включая масочный режим.

В Роспотребнадзоре отметили, что подъём заболеваемости коронавирусом возможен в России осенью.