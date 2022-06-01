В Ростовской области отменили коронавирусные ограничения

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На территории Ростовской области отменяются коронавирусные ограничения, включая масочный режим. Документ, отменяющий постановление о мерах, подписал губернатор региона Василий Голубев.
В Ростовской области отменили коронавирусные ограничения
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«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства», — написал он в Telegram.

По данному постановлению жители были обязаны носить лицевые маски либо респираторы.

30 мая масочный режим и социальную дистанцию отменили в Ставропольском крае.

31 мая в Пермском крае также отменили коронавирусные ограничения.

При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что доля дельта-штамма коронавируса в России может вырасти.

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