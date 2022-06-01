В Ростовской области отменили коронавирусные ограничения
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«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства», — написал он в Telegram.
По данному постановлению жители были обязаны носить лицевые маски либо респираторы.
30 мая масочный режим и социальную дистанцию отменили в Ставропольском крае.
31 мая в Пермском крае также отменили коронавирусные ограничения.
При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что доля дельта-штамма коронавируса в России может вырасти.