В Ставропольском крае отменили масочный режим и социальную дистанцию
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пояснил, что ослабить коронавирусные ограничения можно, так как ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, пишет newstracker.ru.
Отменены и другие ограничения, в том числе обязанность предъявлять сертификат о вакцинации при посещении общественных мест, запрет массовых мероприятий.
Сохраняется обязанность самоизоляции в случае положительного результата теста на COVID-19.
Ранее «Невские новости» сообщали, что масочный режим в Санкт-Петербурге стал рекомендательным с 27 мая.