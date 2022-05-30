В Ставропольском крае отменили масочный режим и социальную дистанцию

Масочный режим и социальную дистанцию, введённые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, отменили в Ставропольском крае.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пояснил, что ослабить коронавирусные ограничения можно, так как ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, пишет newstracker.ru.

Отменены и другие ограничения, в том числе обязанность предъявлять сертификат о вакцинации при посещении общественных мест, запрет массовых мероприятий.

Сохраняется обязанность самоизоляции в случае положительного результата теста на COVID-19.

Ранее «Невские новости» сообщали, что масочный режим в Санкт-Петербурге стал рекомендательным с 27 мая.