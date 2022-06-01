Более 200 тысяч москвичей проголосовали за название площади у здания посольства США
- РИА Новости
На выбор предлагаются три варианта: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики (в случае выбора этого варианта будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики), площадь Героя России Владимира Жоги или выбор на усмотрение специалистов.
По состоянию на 17:44 на сайте проголосовали 201 375 человек.
Голосование стартовало в понедельник, 30 мая.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди ранее в беседе с RT оценила предложение депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.