Депутат Госдумы Леонов заявил о необходимости создания единой системы реагирования на пропажу детей

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов заявил о необходимости создать единую государственную систему реагирования на пропажу несовершеннолетних.

«Должно быть взаимодействие между государственными органами, участвующими в поиске и спасении людей, и добровольцами на основе единых алгоритмов — ведомственных и межведомственных», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, жизненно важные вопросы для поиска — в какой срок и кому следует передавать заявки о пропавших, каким должен быть порядок реагирования, кто на какие случаи выезжает.

Ранее руководитель региональной школы «ЛизаАлерт» Анастасия Тараканова рассказала, что необходимо делать, если потерялся ребёнок.