Эксперт Тараканова дала советы на случай, если потерялся ребёнок
- Gettyimages.ru
В беседе с Тульской службой новостей она отметила, что нужно следить за временем.
«Если ребёнку было велено вернуться с прогулки домой в 21:00, а уже 21:30 и его всё ещё нет, можно предпринимать действия, если от школы до дома 15 минут, панику можно поднимать уже через полчаса», — объяснила Тараканова.
Кроме того, очень важно позвонить всем знакомым ребёнка, несмотря на время.
«Лучше потом перезвонить и извиниться, чем медлить и не предпринимать никаких действий», — подчеркнула она.
Эксперт предупредила, что в случае, если ребёнка не удалось найти у знакомых, необходимо вызвать сотрудников полиции и подать заявление о пропаже.
Также можно обратиться в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который поможет с поисками, заключила Тараканова.