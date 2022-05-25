Эксперт Тараканова дала советы на случай, если потерялся ребёнок

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Руководитель региональной Школы «ЛизаАлерт» Анастасия Тараканова рассказала, что необходимо делать, если потерялся ребёнок.
Эксперт Тараканова дала советы на случай, если потерялся ребёнок
  • Gettyimages.ru

В беседе с Тульской службой новостей она отметила, что нужно следить за временем.

«Если ребёнку было велено вернуться с прогулки домой в 21:00, а уже 21:30 и его всё ещё нет, можно предпринимать действия, если от школы до дома 15 минут, панику можно поднимать уже через полчаса», — объяснила Тараканова.

Кроме того, очень важно позвонить всем знакомым ребёнка, несмотря на время.

«Лучше потом перезвонить и извиниться, чем медлить и не предпринимать никаких действий», — подчеркнула она.

Эксперт предупредила, что в случае, если ребёнка не удалось найти у знакомых, необходимо вызвать сотрудников полиции и подать заявление о пропаже.

Также можно обратиться в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который поможет с поисками, заключила Тараканова.

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