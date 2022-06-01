Доктор биологических наук Молдогазиева рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19
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«Ревакцинация нужна, если будут наблюдаться новые вспышки заболевания», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, иммунная система очень мощная и достаточно хорошо умеет справляться с разного рода чужеродными агентами, в том числе патогенами.
В начале марта иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.