Доктор биологических наук Молдогазиева рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.

«Ревакцинация нужна, если будут наблюдаться новые вспышки заболевания», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, иммунная система очень мощная и достаточно хорошо умеет справляться с разного рода чужеродными агентами, в том числе патогенами.

В начале марта иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.