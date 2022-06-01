Доктор биологических наук Молдогазиева прокомментировала ситуацию с пандемией

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Нурбубу Молдогазиева, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, прокомментировала ситуацию с пандемией.
Доктор биологических наук Молдогазиева прокомментировала ситуацию с пандемией
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«По всем признакам пандемия коронавируса сошла на нет. На это указывает значительное снижение числа заражённых и заболевших по всему миру. Исключение — Северная Корея, где сейчас возникла вспышка», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, ключевую роль сыграли такие факторы, как массовая вакцинация и большое число переболевших.

«А вместе это способствовало созданию коллективного иммунитета. Он создал некую буферную зону, через которую вирус не может пройти», — пояснила Молдогазиева.

Она также отметила, что само заболевание становится похожим на обычную острую респираторную вирусную инфекцию.

В начале марта иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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