Депутат Госдумы Буцкая поддержала идею возрождения почётного звания «Мать-героиня»

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с RT поддержала идею возродить почётное звание «Мать-героиня».
Депутат Госдумы Буцкая поддержала идею возрождения почётного звания «Мать-героиня»
  • РИА Новости

«Мы полностью поддерживаем… Это история именно про поддержку матери. У нас есть отдельно орден «Родительская слава», а это именно материнская награда, которую матери смогут с гордостью носить на груди. Тем более если это ещё будет поддержано и материально, то это именно то, о чём просили многодетные мамы», — сказала депутат.

Парламентарий также выразила благодарность главе Объединения многодетных мам Москвы Наталье Карпович.

«Она вынашивала эту идею годы. И когда я сегодня узнала, что президент поддержал эту инициативу, поздравила её. Потому что это её большая победа», — заключила Буцкая.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня». Выплаты женщинам, получившим это звание, должны составить 1 млн рублей.

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