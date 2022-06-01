Диетолог Дианова дала советы, как сохранить отличную физическую форму после 40 лет
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«В первую очередь стоит отказаться от промышленных продуктов: полуфабрикатов (колбасы, готовые и полуготовые блюда); выпечки промышленной с добавленным сахаром, жирами, рафинированной мукой и так далее; промышленных традиционных сладостей», — рассказала врач в беседе с Общественной службой новостей.
Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.