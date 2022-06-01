Нутрициолог Макарова дала рекомендации по приёму витамина D

Член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий, консультант по коррекции веса и пищевому поведению нутрициолог Анна Макарова дала рекомендации по приёму витамина D.

«Витамин D воспроизводится человеческим организмом при попадании солнечного света на кожу и воздействии ультрафиолетовых лучей. Мы также можем получать его в первую очередь с пищей и в виде пищевых добавок», — отметила Макарова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, если человек исключает какую-то группу продуктов из своего рациона, то возрастают риски столкнуться с нехваткой тех или иных микроэлементов и витаминов, в том числе D3.

«Поэтому несмотря на то, что летом солнечная активность возрастает, принципов правильного и сбалансированного питания необходимо придерживаться вне зависимости от времени года», — советует Макарова.

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