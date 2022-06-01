Кабмин разрешил брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов

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В России стартует пилотная льготная ипотечная программа на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.
Кабмин разрешил брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов
  • globallookpress.com

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых.

Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей.

Ранее правительство России выделило ещё 49,6 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ.

В частности, 33,4 млрд рублей направят на субсидирование программы «Льготная ипотека». 

Эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали, что в ряде крупных российских городов наблюдается бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки.

Как пишут «Известия», так, Москва оказалась в числе городов — лидеров по спросу на загородную недвижимость. Второе место занял Ростов-на-Дону, третье — Воронеж.

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