Кабмин разрешил брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов

В России стартует пилотная льготная ипотечная программа на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых.

Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей.

Ранее правительство России выделило ещё 49,6 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ.

В частности, 33,4 млрд рублей направят на субсидирование программы «Льготная ипотека».

Эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали, что в ряде крупных российских городов наблюдается бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки.

Как пишут «Известия», так, Москва оказалась в числе городов — лидеров по спросу на загородную недвижимость. Второе место занял Ростов-на-Дону, третье — Воронеж.