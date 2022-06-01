СК России поддержал предложение о создании реестра педофилов

Следственный комитет России поддерживает предложение о создании реестра педофилов, заявила зампредседателя СК Елена Леоненко.

«Концептуально мы её поддерживаем. Тем более в Следственном комитете уже неоднократно обсуждалось предложение об учёте данных ранее осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности», — цитирует РИА Новости Леоненко.

По её словам, одним из основных принципов создания реестра должны быть конкретность, определенность и законность целей сбора и обработки персональных данных.

Она добавила, что идея сделать реестр публичным представляется ведомству спорной.

29 марта уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.

При этом детский омбудсмен подчёркивает, что преступления против несовершеннолетних стали совершаться «с особой жестокостью».