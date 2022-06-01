СК России поддержал предложение о создании реестра педофилов
«Концептуально мы её поддерживаем. Тем более в Следственном комитете уже неоднократно обсуждалось предложение об учёте данных ранее осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности», — цитирует РИА Новости Леоненко.
По её словам, одним из основных принципов создания реестра должны быть конкретность, определенность и законность целей сбора и обработки персональных данных.
Она добавила, что идея сделать реестр публичным представляется ведомству спорной.
29 марта уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.
При этом детский омбудсмен подчёркивает, что преступления против несовершеннолетних стали совершаться «с особой жестокостью».