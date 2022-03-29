В Госдуме высказались об идее отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.

По мнению парламентария, мораторий отменять не нужно.

Депутат отметила, что ошибки судебной системы могут привести к человеческим жертвам.

«Государство не вправе лишать жизни своих граждан ни при каких обстоятельствах. Мы не можем сегодня назвать нашу судебную систему прозрачной, мы не можем сказать, что не ошибаются следственные органы», — уточнила Бессараб.

Ранее Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.

При этом детский омбудсмен подчёркивает, что преступления против несовершеннолетних стали совершаться «с особой жестокостью».