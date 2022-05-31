В Калининградской области отменят масочный режим с 1 июня

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В Калининградской области отменят масочный режим со среды, 1 июня.
В Калининградской области отменят масочный режим с 1 июня
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на постановление регионального правительства.

Такое решение принято на основе рекомендаций Роспотребнадзора. В регионе снижается заболеваемость COVID-19: за последние сутки выявлен 21 случай коронавируса, днём ранее — 20 случаев.

С начала мая фиксируется не более 30 случаев COVID-19 в сутки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе отменили обязательный масочный режим.

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