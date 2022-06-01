В России вырос спрос на специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров и сплит-систем
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Отмечается, что чаще всего таких специалистов искали в Москве и Санкт-Петербурге, где спрос увеличился на 109% и на 158% соответственно. Также значительный рост популярности зафиксирован в Воронеже (+89%), Красноярске (+75%) и Новосибирске (+54%).
Как отметили в сервисе, люди стали массово устанавливать кондиционеры зимой и весной. По мнению представителей маркетплейса услуг, на спрос повлияла прошлогодняя аномальная жара.
Ранее руководитель климатической компании Леонид Кучин и специалист по климатической технике Валерий Метко дали советы по покупке кондиционера.
В первую очередь они рекомендуют обратить внимание на мощность, которая зависит от площади помещения. Ещё одним важным показателем является наличие инвертора.