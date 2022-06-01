В России вырос спрос на специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров и сплит-систем

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Анастасия Румянцева
Аналитики изучили спрос на специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров и сплит-систем с января по конец мая текущего года и выяснили, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года он увеличился на 76%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Профи», которые есть в распоряжении RT.
В России вырос спрос на специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров и сплит-систем
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Отмечается, что чаще всего таких специалистов искали в Москве и Санкт-Петербурге, где спрос увеличился на 109% и на 158% соответственно. Также значительный рост популярности зафиксирован в Воронеже (+89%), Красноярске (+75%) и Новосибирске (+54%).

Как отметили в сервисе, люди стали массово устанавливать кондиционеры зимой и весной. По мнению представителей маркетплейса услуг, на спрос повлияла прошлогодняя аномальная жара.

Ранее руководитель климатической компании Леонид Кучин и специалист по климатической технике Валерий Метко дали советы по покупке кондиционера.

В первую очередь они рекомендуют обратить внимание на мощность, которая зависит от площади помещения. Ещё одним важным показателем является наличие инвертора.

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