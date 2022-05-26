Специалисты по климатической технике дали советы по покупке кондиционера

Руководитель климатической компании Леонид Кучин и специалист по климатической технике Валерий Метко дали советы по покупке кондиционера.

В первую очередь они рекомендуют обратить внимание на мощность, которая зависит от площади помещения. Ещё одним важным показателем является наличие инвентора.

«У инвенторного более плавный выход на производительность, он лучше поддерживает температуру. У неинверторных не так хорошо регулируется температура, у них более высокие энергозатраты», — заявил Кучин в беседе с сайтом «Москва 24».

Кроме того, рекомендуется учитывать энергопотребление устройства и шумовые характеристики внутреннего блока.

«Я бы посоветовал японских и корейских производителей. На рынке также много китайских марок, и они делают уже не хуже. Тем более что большинство кондиционеров собирается тоже в Китае», — сказал Метко.

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