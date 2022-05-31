Минцифры России анонсировало платформу для отслеживания состояния окружающей среды
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«Платформа собирает данные о состоянии окружающей среды и строит прогнозную модель распространения загрязнений, передаёт данные о нарушениях в разработанную Минцифры систему контроля», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что разработанная система сама формирует документы и отправляет информацию в нужные ведомства. После этого на проверку выезжает инспектор. Фото с места инцидента инспектор загружает в специальное приложение.
Ранее Минцифры России объявило о создании до конца года единой облачной платформы. На ней, как уточняется, заказчики смогут получать облачные решения без торгов.