Минцифры России объявило о создании до конца года единой облачной платформы

Министерство цифрового развития России до конца года планирует запустить единую платформу, на которой заказчики смогут получать облачные решения без торгов.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на юбилейной технологической конференции Startup Village в «Сколково».

«Мы делаем единую платформу, мы хотим дать доступ к облачным решениям для государства в целом. Те компании, которые свои решения туда привносят, получат доступ к госзаказам без торгов», — сказал министр.

Ранее Шадаев заявил, что около 80% россиян, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись в страну, в том числе IT-специалисты.