Минцифры России объявило о создании до конца года единой облачной платформы
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Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на юбилейной технологической конференции Startup Village в «Сколково».
«Мы делаем единую платформу, мы хотим дать доступ к облачным решениям для государства в целом. Те компании, которые свои решения туда привносят, получат доступ к госзаказам без торгов», — сказал министр.
Ранее Шадаев заявил, что около 80% россиян, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись в страну, в том числе IT-специалисты.