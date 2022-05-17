Глава Минцифры Шадаев заявил о возвращении части IT-специалистов в Россию

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что порядка 80% россиян, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись в страну, в том числе IT-специалисты.
Глава Минцифры Шадаев заявил о возвращении части IT-специалистов в Россию
  • Gettyimages.ru
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Об этом он сказал в ходе форума «Новые горизонты».

Шадаев отметил, что в конце прошлой недели ведомство получило анализ операторов связи по сим-картам, по которому можно понять, сколько абонентов уехали из страны и сколько вернулись после того, как началась спецоперация. 

По словам министра, «цифры обнадёживающие».

«Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минцифры подготовило проект постановления о льготной ипотеке, которую получат IT-специалисты.

Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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