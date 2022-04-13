Минцифры подготовило проект о льготной ипотеке для IT-специалистов

Минцифры сообщило, что подготовлен проект постановления о льготной ипотеке, которую получат IT-специалисты.

Как говорится в Telegram-канале министерства, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе встречи с представителями сферы IT.

«Максут Шадаев на регулярной встрече с IT-отраслью объявил о том, что Минцифры России подготовило проект постановления по льготной ипотеке», — сказали в министерстве.

Отмечается, что данную меру поддержки планируется предоставлять IT-специалистам в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем зарплаты от 100 тыс. рублей в месяц для регионов, и от 150 тыс. рублей в месяц — для городов-миллионников.

«Процентная ставка для указанной категории граждан — до 5% годовых», — говорится в сообщении.

Ранее Минцифры сообщило, что направит 647 млн рублей на государственную поддержку социально значимых телевизионных, радио- и интернет-проектов в 2022 году.