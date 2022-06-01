Россияне рассказали, какие из их детских желаний осуществились

Аналитики в ходе опроса ко Дню защиты детей выяснили у россиян, не забывают ли они про своего внутреннего ребёнка, а также спросили, какие из их детских желаний уже осуществились. Исследование было проведено медиахолдингом Rambler&Co, его результаты имеются в распоряжении RT.

Отмечается, что 68% опрошенных россиян защищают своего внутреннего ребёнка, а 32% не прислушиваются к нему.

Согласно данным опроса, для большей части респондентов (27%) лучший способ ощутить непосредственную детскую радость ― пробовать новые вкусы и ощущения.

Кроме того, четверть россиян покупают себе приятные, но ненужные вещи, а 22% участников исследования вспоминают и стараются осуществить детские мечты.

18% респондентов играют в игры, а 8% отдыхают с друзьями на совместных выездах, как в лагере, говорится в результатах исследования.

Также участники рассказали, какие из их фантазий уже осуществились.

Для 23% сбылась установка «я куплю себе всё, что захочу», ещё для 23% — «я сделаю всё, чтобы мои родители мною гордились».

19% опрошенных счастливы, что больше «никогда не будут есть манную кашу с комочками», 15% россиян получили «работу мечты».

Каждый десятый «объездил все страны, которые хотел». Ещё 10% написали свои варианты сбывшихся желаний, среди которых «много читать», «работать с компьютером», «стать гением».

Охват опроса составил почти 300 тыс. пользователей, среди которых 47% мужчин и 53% женщин в возрастных группах до 30 (21%), 30—45 (57%) и старше 45 лет (22%).