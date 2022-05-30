Опрос: 20% россиян-курильщиков собираются отказаться от табака в ближайшее время

СК «Росгосстрах Жизнь» провела опрос, который показал, что каждый пятый курящий россиянин намерен в ближайшее время отказаться от вредной привычки.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В России, согласно опросу, наблюдается тренд на снижение потребления сигарет. Каждый пятый респондент в последние месяцы стал курить реже, чем раньше (20%), 11% стали курить чаще.

56% респондентов, сокративших потребление сигарет и планирующих бросить курить, объяснили это желанием позаботиться о своём здоровье.

24% участников исследования видят в этом возможность сэкономить, у 17% потребность ограничить число выкуриваемых сигарет связана с нежеланием усугублять существующие проблемы со здоровьем.

Ещё 9% делают это по просьбе близких.

Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова в беседе с НСН назвала курение основной причиной развития рака.