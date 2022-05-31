В Кирове рассказали о мероприятиях, которые пройдут в День защиты детей

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В Кирове рассказали о мероприятиях, которые состоятся 1 июня, в День защиты детей.
В Кирове рассказали о мероприятиях, которые пройдут в День защиты детей
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на областной центр культуры и туризма.

В частности, в городе запланированы концерты, развлекательные программы, конкурсы.

Ряд музеев будут работать бесплатно для посетителей до 18 лет.

Тематические мероприятия пройдут и в Тюмени, передаёт «Вслух.ру». Например, в Тюменском драматическом театре представят мюзикл «Царевна-лягушка», а в музее «Россия — моя история» запланирован День детства.

Ранее в Приморье рассказали о праздничной программе в День защиты детей.

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