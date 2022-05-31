В Кирове рассказали о мероприятиях, которые пройдут в День защиты детей
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на областной центр культуры и туризма.
В частности, в городе запланированы концерты, развлекательные программы, конкурсы.
Ряд музеев будут работать бесплатно для посетителей до 18 лет.
Тематические мероприятия пройдут и в Тюмени, передаёт «Вслух.ру». Например, в Тюменском драматическом театре представят мюзикл «Царевна-лягушка», а в музее «Россия — моя история» запланирован День детства.
Ранее в Приморье рассказали о праздничной программе в День защиты детей.