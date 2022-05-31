В Приморье рассказали о праздничной программе в День защиты детей

В Приморском крае в Международный день защиты детей 1 июня состоятся концерты, спектакли, мастер-классы, квесты.

Праздничные мероприятия пройдут в нескольких городах края — во Владивостоке, Арсеньеве, Большом Камне, Дальнереченске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем, сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Так, во Владивостоке пройдёт праздник «Счастье, солнце, дружба — вот, что детям нужно». А в Арсеньеве представят концертно-развлекательную программу «Маленькие дети на большой планете», информирует ИА PrimaMedia.

Ранее в Туле рассказали о посвящённых Дню защиты детей мероприятиях.