В Туле рассказали о посвящённых Дню защиты детей мероприятиях

Короткая ссылка
Администрация Тулы представила программу мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.
В Туле рассказали о посвящённых Дню защиты детей мероприятиях
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

В частности, в Городском концертном зале запланирован проект «Ура, каникулы».

Среди других мероприятий — мастер-классы, игровые программы, развивающие игры.

Интерактивная программа предусмотрена и в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе.

«1 июня в музее-заповеднике пройдёт несколько праздничных мероприятий. Утром в рамках акции «Музей глазами детей» гости смогут поучаствовать в интеллектуальной квест-игре «Детский взгляд на историю», а днём — в увлекательной интерактивной программе «Дети в древнем Херсонесе. Воспитание и образование», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу музея.

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали об организации отдыха детей-льготников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить