В Туле рассказали о посвящённых Дню защиты детей мероприятиях

Администрация Тулы представила программу мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

В частности, в Городском концертном зале запланирован проект «Ура, каникулы».

Среди других мероприятий — мастер-классы, игровые программы, развивающие игры.

Интерактивная программа предусмотрена и в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе.

«1 июня в музее-заповеднике пройдёт несколько праздничных мероприятий. Утром в рамках акции «Музей глазами детей» гости смогут поучаствовать в интеллектуальной квест-игре «Детский взгляд на историю», а днём — в увлекательной интерактивной программе «Дети в древнем Херсонесе. Воспитание и образование», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу музея.

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали об организации отдыха детей-льготников.