В Москве рассказали об организации отдыха детей-льготников

В этом году за счёт столичного бюджета по льготным путёвкам в оздоровительных лагерях отдохнут около 50 тыс. школьников.

Об этом пишет «Российская газета».

Большая часть детей отдохнут в Московской и Калужской областях, к морю отправится около трети детей, уточнили в пресс-службе Мосгортура.

«Вне зависимости от того, где территориально расположен лагерь, принимающий московских детей льготных категорий, каждый из них прошёл трёхэтапную проверку», — сообщили в организации.

Также отмечается, что в управлении Роспотребнадзора по Москве открылась круглосуточная горячая линия, куда родители могут пожаловаться на организацию летнего оздоровительного отдыха как круглосуточного, так и дневного пребывания ребёнка.

Ранее RIA56 сообщало, что в этом сезоне в 885 летних лагерях Оренбургской области отдохнут более 81 тыс. детей из разных регионов России.