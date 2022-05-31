Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года
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Об этом информирует пресс-служба кабмина.
Квоты на экспорт азотных и сложных удобрений будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Подписано соответствующее постановление.
«Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных — чуть более 5,9 млн т», — заявили в правительстве.
В кабмине добавили, что Минпромторгу и Минсельхозу поручили распределить объёмы между экспортёрами.
Ранее сообщалось, что правительство России с 1 июня вводит тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов.