Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года

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Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года. Меры не будут распространяться на поставку удобрений в ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.
Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года
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  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

Квоты на экспорт азотных и сложных удобрений будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Подписано соответствующее постановление.

«Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных — чуть более 5,9 млн т», — заявили в правительстве.

В кабмине добавили, что Минпромторгу и Минсельхозу поручили распределить объёмы между экспортёрами.

Ранее сообщалось, что правительство России с 1 июня вводит тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов.

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