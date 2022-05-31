Юрист Янгулби назвал порядок действий в случае немотивированного отказа в приёме на работу

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Юрист, управляющий партнёр бизнес-правовой компании «Янг Консалт» Магомед Янгулби рассказал, что кандидат, который получил отказ на собеседовании и не услышал точную причину, имеет право решить вопрос в досудебном порядке.
Юрист Янгулби назвал порядок действий в случае немотивированного отказа в приёме на работу
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«Соискатель может составить либо письменную претензию с указанием причин, согласно которым, по мнению человека, его не взяли на работу, либо онлайн-жалобу в трудовую инспекцию в свободной форме с требованием организовать проверку», — отметил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Он также обратил внимание, что официальный ответ должен быть предоставлен компанией в течение семи дней. В случае отсутствия документа нужно обращаться в суд, который запросит все сведения принудительно. Полученный в судебном порядке ответ стоит изучить и сверить с положениями ст. 64 ТК России.

Если соискатель в суде докажет немотивированность отказа, работодатель будет обязан принять его на работу, отмечает Янгулби.

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