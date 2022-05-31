Директора школы в Екатеринбурге предложили уволить после видео с танцем учеников
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
Об этом сообщает издание Е1.ru.
«Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в своё выступление», — сказал он.
На видео школьники делают движения в стиле тверк, потом скидывают футболки.
На их телах — кожаные ремни. На заднем фоне виден лиловый дым.
Директор учебного заведения Любовь Кулева в разговоре с URA.RU заявила, что не видит ничего плохого в выступлении.
«Мне сейчас со всех сторон звонят! Это у нас танцевальная геогалактика, никакого отношения к последнему звонку это не имеет. Это была пародия на танец», — сказала она.
Кулева также назвала полной ерундой обвинения в пропаганде гомосексуальных отношений и ЛГБТ.