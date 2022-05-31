Директора школы в Екатеринбурге предложили уволить после видео с танцем учеников

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Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов призвал уволить директора лицея №12 Любовь Кулеву в Екатеринбурге, где школьники на выпускном исполнили вызвавший резонанс танец.
Директора школы в Екатеринбурге предложили уволить после видео с танцем учеников
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает издание Е1.ru.

«Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в своё выступление», — сказал он.

На видео школьники делают движения в стиле тверк, потом скидывают футболки.

На их телах — кожаные ремни. На заднем фоне виден лиловый дым.

Директор учебного заведения Любовь Кулева в разговоре с URA.RU заявила, что не видит ничего плохого в выступлении.

«Мне сейчас со всех сторон звонят! Это у нас танцевальная геогалактика, никакого отношения к последнему звонку это не имеет. Это была пародия на танец», — сказала она.

Кулева также назвала полной ерундой обвинения в пропаганде гомосексуальных отношений и ЛГБТ.

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