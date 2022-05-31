Врач Чернышова назвала симптомы хронической обструктивной болезни лёгких у курильщиков

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала об основных симптомах хронической обструктивной болезни лёгких у курящих людей.
Врач Чернышова назвала симптомы хронической обструктивной болезни лёгких у курильщиков
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Об этом сообщает «Москва 24».

«Хроническая обструктивная болезнь лёгких — это когда под влиянием компонентов табачного дыма разрушаются стенки лёгочных альвеол», — пояснила Чернышова.

По её словам, симптомами этого заболевания являются утренний кашель и появление одышки при небольшой физической нагрузке.

Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова в беседе с НСН назвала курение основной причиной развития рака.

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