Мишустин анонсировал запуск единой системы мониторинга программ льготного кредитования
- РИА Новости
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«Подобный механизм уже действует в рамках программы ФОТ 3.0. К нему подключены основные кредитные организации, и он показал свою эффективность», — цитирует его ТАСС.
Ранее кабмин выделил более 37 млрд рублей на льготное кредитование импортных закупок.
Мишустин также подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года.