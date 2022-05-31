Мишустин анонсировал запуск единой системы мониторинга программ льготного кредитования

Короткая ссылка
Правительство планирует запустить единую информационную систему оперативного мониторинга программ льготного кредитования, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин анонсировал запуск единой системы мониторинга программ льготного кредитования
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«Подобный механизм уже действует в рамках программы ФОТ 3.0. К нему подключены основные кредитные организации, и он показал свою эффективность», — цитирует его ТАСС.

Ранее кабмин выделил более 37 млрд рублей на льготное кредитование импортных закупок.

Мишустин также подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить