Мишустин анонсировал запуск единой системы мониторинга программ льготного кредитования

Правительство планирует запустить единую информационную систему оперативного мониторинга программ льготного кредитования, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Подобный механизм уже действует в рамках программы ФОТ 3.0. К нему подключены основные кредитные организации, и он показал свою эффективность», — цитирует его ТАСС.

Ранее кабмин выделил более 37 млрд рублей на льготное кредитование импортных закупок.

Мишустин также подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года.