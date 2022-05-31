Коуч Раевская дала советы по поведению на собеседовании

Коуч и эксперт в области трудового права и кадрового делопроизводства Хелен Раевская дала советы по поведению на собеседовании.

«Если соискатель считает определённые высказывания представителей компании неуместными, он должен спросить, на основании каких нормативно-правовых актов они озвучиваются. Здесь важно знать положения закона, они помогут всем, кто хочет уже на этапе интервью понимать, как реагировать на те или иные вопросы работодателя и как грамотно отстаивать свои права», — рассказала Раевская «Газете.Ru».

По её словам, в случае отказа соискателю в трудоустройстве в компании решение работодателя должно быть основано на соответствии профессиональным стандартам.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.