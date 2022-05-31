Диетолог Дюваль дала советы по нормализации работы сердечно-сосудистой системы

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.
Диетолог Дюваль дала советы по нормализации работы сердечно-сосудистой системы
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  • © bymuratdeniz

«Когда человек ведёт сидячий образ жизни, происходит застой жидкости в тазу. Могут растягиваться сосуды, повышаться давление. В таком организме сердечно-сосудистая система работает в разы хуже. Необходимо делать утреннюю зарядку, чередовать сидячую работу с физической активностью», — рассказала Дюваль в беседе с Nation News.

По её словам, наибольшее негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы оказывает неправильное питание и нехватка физической активности.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU рассказал о риске отложенных инфарктов и инсультов после перенесённого COVID-19.

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