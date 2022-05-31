Диетолог Дюваль дала советы по нормализации работы сердечно-сосудистой системы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

«Когда человек ведёт сидячий образ жизни, происходит застой жидкости в тазу. Могут растягиваться сосуды, повышаться давление. В таком организме сердечно-сосудистая система работает в разы хуже. Необходимо делать утреннюю зарядку, чередовать сидячую работу с физической активностью», — рассказала Дюваль в беседе с Nation News.

По её словам, наибольшее негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы оказывает неправильное питание и нехватка физической активности.

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