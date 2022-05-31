Агентство «Москва»: Макдоналдс подал заявки в Роспатент на регистрацию трёх новых брендов

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Бывшая компания Макдоналдс направила заявки в Роспатент для регистрации новых брендов.
Агентство «Москва»: Макдоналдс подал заявки в Роспатент на регистрацию трёх новых брендов
  • globallookpress.com
  • © Vlad Karkov/Keystone Press Agency

Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документы.

Речь идёт о названиях «Это он», «Точно он» и «Компас».

Ранее сообщалось, что правительство Москвы поддержит нового владельца Макдоналдса при перезапуске сети ресторанов быстрого питания под российским брендом, но с сохранением устоявшегося меню и стандартов обслуживания. 

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