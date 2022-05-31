Агентство «Москва»: Макдоналдс подал заявки в Роспатент на регистрацию трёх новых брендов

Бывшая компания Макдоналдс направила заявки в Роспатент для регистрации новых брендов.

Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документы.

Речь идёт о названиях «Это он», «Точно он» и «Компас».

Ранее сообщалось, что правительство Москвы поддержит нового владельца Макдоналдса при перезапуске сети ресторанов быстрого питания под российским брендом, но с сохранением устоявшегося меню и стандартов обслуживания.