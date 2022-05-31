В Хабаровском крае обсудили ситуацию в сфере здравоохранения
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Отмечены достижения Хабаровского края в медицине.
Хабаровский онкологический центр добился успеха в создании радиопрепаратов, которые теперь поставляют и другим регионам. Такое отделение — единственное в Дальневосточном федеральном округе, сообщает transsibinfo.com.
Кроме того, в регионе планируют запустить в работу центр трансплантологии органов.
На сегодняшний день в Хабаровском крае полностью восстанавливают плановое медицинское обслуживание.
Проводится модернизация больниц в рамках реализации государственных программ модернизации. В регионе планируют закупить новое оборудование для медицинских учреждений.