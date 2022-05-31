В Хабаровском крае обсудили ситуацию в сфере здравоохранения

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С докладом о развитии здравоохранения в Хабаровском крае выступил председатель правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. Он рассказал о том, как восстанавливают медицину после пандемии коронавируса.
В Хабаровском крае обсудили ситуацию в сфере здравоохранения
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Отмечены достижения Хабаровского края в медицине.

Хабаровский онкологический центр добился успеха в создании радиопрепаратов, которые теперь поставляют и другим регионам. Такое отделение — единственное в Дальневосточном федеральном округе, сообщает transsibinfo.com.

Кроме того, в регионе планируют запустить в работу центр трансплантологии органов.

На сегодняшний день в Хабаровском крае полностью восстанавливают плановое медицинское обслуживание.

Проводится модернизация больниц в рамках реализации государственных программ модернизации. В регионе планируют закупить новое оборудование для медицинских учреждений.

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