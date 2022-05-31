Главный педиатр Минздрава Баранов рассказал о правильной организации летнего отдыха для детей

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Александр Баранов, главный педиатр Минздрава России, академик РАН, дал советы родителям, как помочь ребёнку укрепить здоровье за лето.
Главный педиатр Минздрава Баранов рассказал о правильной организации летнего отдыха для детей
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Самый простой рецепт — быть здоровыми родителями, то есть подавать здоровый пример детям, сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Безусловно, солнце, воздух и вода — наши лучшие иммуномодуляторы. Важно только помнить о безопасности. Загорать нужно в утренние или вечерние часы — это защитит кожу от ожогов и снизит вероятность развития меланомы. Летом есть замечательная возможность научить ребёнка плавать — это очень здоровый навык», — посоветовал специалист.

Он также дал рекомендации не забывать о гигиене. Важно мыть руки, не есть немытые фрукты и овощи и, конечно, следить за тем, чтобы продукты были свежими. Всё это поможет избежать отравления на отдыхе, подчеркнул Баранов.

Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.

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