В Подмосковье более 25 тысяч школьников написали ЕГЭ по русскому языку

В Московской области более 25 тыс. школьников написали ЕГЭ по русскому языку в понедельник, 30 мая.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, для проведения экзамена было задействовано 286 пунктов.

«Все пункты оборудованы по стандарту, в них присутствовали 738 общественных наблюдателей. Дополнительно за ходом проведения экзамена следили 459 онлайн-наблюдателей. Экзамен прошёл штатно, без нарушений», — рассказала она.

ЕГЭ по русскому языку сдают и в Тамбовской области. В 2022 году экзамен проходит в традиционном режиме, но с соблюдением ряда требований Роспотребнадзора, передаёт «Тамбовский курьер». В частности, принято решение, как и в предыдущие кампании, организовать самый массовый ЕГЭ в два дня.

Экзамен по профильной математике состоится в четверг, 2 июня, по математике базового уровня — 3 июня.

Всего в этом году ЕГЭ сдают более 700 тыс. человек.