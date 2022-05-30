В Подмосковье более 25 тысяч школьников написали ЕГЭ по русскому языку
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, для проведения экзамена было задействовано 286 пунктов.
«Все пункты оборудованы по стандарту, в них присутствовали 738 общественных наблюдателей. Дополнительно за ходом проведения экзамена следили 459 онлайн-наблюдателей. Экзамен прошёл штатно, без нарушений», — рассказала она.
ЕГЭ по русскому языку сдают и в Тамбовской области. В 2022 году экзамен проходит в традиционном режиме, но с соблюдением ряда требований Роспотребнадзора, передаёт «Тамбовский курьер». В частности, принято решение, как и в предыдущие кампании, организовать самый массовый ЕГЭ в два дня.
Экзамен по профильной математике состоится в четверг, 2 июня, по математике базового уровня — 3 июня.
Всего в этом году ЕГЭ сдают более 700 тыс. человек.