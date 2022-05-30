В Подмосковье более 25 тысяч школьников написали ЕГЭ по русскому языку

Короткая ссылка
В Московской области более 25 тыс. школьников написали ЕГЭ по русскому языку в понедельник, 30 мая.
В Подмосковье более 25 тысяч школьников написали ЕГЭ по русскому языку
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, для проведения экзамена было задействовано 286 пунктов.

«Все пункты оборудованы по стандарту, в них присутствовали 738 общественных наблюдателей. Дополнительно за ходом проведения экзамена следили 459 онлайн-наблюдателей. Экзамен прошёл штатно, без нарушений», — рассказала она.

ЕГЭ по русскому языку сдают и в Тамбовской области. В 2022 году экзамен проходит в традиционном режиме, но с соблюдением ряда требований Роспотребнадзора, передаёт «Тамбовский курьер». В частности, принято решение, как и в предыдущие кампании, организовать самый массовый ЕГЭ в два дня.

Экзамен по профильной математике состоится в четверг, 2 июня, по математике базового уровня — 3 июня.

Всего в этом году ЕГЭ сдают более 700 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить