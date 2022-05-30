Криминалист Бертовский рассказал, влияют ли антисептики на отпечатки пальцев

Профессор МГУ, доктор юридических наук Лев Бертовский рассказал, влияют ли антисептики на отпечатки пальцев.

«В принципе, некоторые химические реактивы могут повлиять на те узоры, которые у нас на пальцах имеются. Были известные случаи, когда прачки использовали щёлок — и папиллярные узоры разъедались, их трудно было распознать. Но дело в том, что антисептики — это не щёлок, не думаю, что они так разъедают кожные покровы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, антисептики делают так, чтобы кожу не разъедало, и существует много различных требований.

Ранее врач-терапевт Лидия Ионова предупредила о вреде чрезмерного использования антисептиков.