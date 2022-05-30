Криминалист Бертовский рассказал, влияют ли антисептики на отпечатки пальцев

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Профессор МГУ, доктор юридических наук Лев Бертовский рассказал, влияют ли антисептики на отпечатки пальцев.
Криминалист Бертовский рассказал, влияют ли антисептики на отпечатки пальцев
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«В принципе, некоторые химические реактивы могут повлиять на те узоры, которые у нас на пальцах имеются. Были известные случаи, когда прачки использовали щёлок — и папиллярные узоры разъедались, их трудно было распознать. Но дело в том, что антисептики — это не щёлок, не думаю, что они так разъедают кожные покровы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, антисептики делают так, чтобы кожу не разъедало, и существует много различных требований.

Ранее врач-терапевт Лидия Ионова предупредила о вреде чрезмерного использования антисептиков.

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