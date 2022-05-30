Специалисты ЧФ изучают возможность подъёма корабля ВМС Украины «Донбасс»

Специалисты Черноморского флота изучают возможность подъёма корабля управления ВМС Украины «Донбасс», который украинские военные затопили в ходе боевых действий в Мариуполе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъёма судна, запущены водоотливные средства», — заявили в ЮВО.

По информации представителя округа, обнаруженные пробоины уже заделаны.

В апреле Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.