Специалисты ЧФ изучают возможность подъёма корабля ВМС Украины «Донбасс»

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Специалисты Черноморского флота изучают возможность подъёма корабля управления ВМС Украины «Донбасс», который украинские военные затопили в ходе боевых действий в Мариуполе.
Специалисты ЧФ изучают возможность подъёма корабля ВМС Украины «Донбасс»
  • AP

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъёма судна, запущены водоотливные средства», — заявили в ЮВО.

По информации представителя округа, обнаруженные пробоины уже заделаны. 

В апреле Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.

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