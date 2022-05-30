Специалисты ЧФ изучают возможность подъёма корабля ВМС Украины «Донбасс»
- AP
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
«Экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъёма судна, запущены водоотливные средства», — заявили в ЮВО.
По информации представителя округа, обнаруженные пробоины уже заделаны.
В апреле Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.