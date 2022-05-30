Бочкарёв: проходка перегона между «Вавиловской» и «Академической» выполнена на треть

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Проходка перегона между строящимися станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии Московского метрополитена выполнена более чем на 30%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: проходка перегона между «Вавиловской» и «Академической» выполнена на треть
  • РИА Новости

«Строящие перегон тоннелепроходческие механизированные щиты (ТПМК) «Марина» и «Ольга» прошли порядка 860 м левого и 750 м правого перегонного тоннеля соответственно», — сказал Бочкарёв.

По его словам, примерно такую же часть пути к строящейся «Новаторской» преодолели ведущие проходку в другую сторону от станционного комплекса «Вавиловская» ТПМК «Людмила» и «Светлана».

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что щит «Людмила» прошёл более 580 м грунта, а щит «Светлана» продвинулся на 315 м.

«На будущей «Вавиловской» уже приступили к возведению основных конструкций платформы — на ней появились первые колонны, а на «Академической» пока продолжаются земляные работы и вынос инженерных сетей», — рассказал Кравцов.

Он добавил, что общестроительная готовность обеих станций составляет около 10%.

Ранее сообщалось о подготовительных работах при строительстве Рублёво-Архангельской линии.

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