Бочкарёв рассказал о подготовительных работах при строительстве Рублёво-Архангельской линии

Подготовительные работы развёрнуты на всех участках первого этапа строительства Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках первого этапа построим участок длиной 12,65 км. В него войдут шесть станций с рабочими названиями: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая Роща». На всех участках ведутся подготовительные работы», — сказал Бочкарёв.

По его словам, параллельно ведётся проектирование второго участка, на котором будут расположены станции «Ильинская» и «Рублёво-Архангельское».

«На первом участке от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» мы уже заходим в основные работы, где это возможно, чтобы не затягивать процесс строительства. Так, между «Звенигородской» и «Карамышевской» уже ведётся тоннелепроходка», — уточнил вице-мэр.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что работающие здесь тоннелепроходческие щиты уже прошли две трети запланированного пути.

«Строящий левый перегонный тоннель между «Карамышевской» и «Звенигородской» ТПМК «Натали» преодолел свыше 1250 из 1750 м планируемой протяжённости трассы, а прокладывающая соседний правый тоннель «Виктория» прошла почти 1100 м», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что на станции «Суворовская» ведётся расконсервация существующих выработок для возобновления строительства.